Акция в поддержку украинцев в Варшаве провалилась

Аттракцион былой солидарности. У офиса польского премьера в Варшаве - акция против роста преступлений на почве ненависти к украинцам, которая обернулась полнейшим фиаско.

Несмотря на то, что запущенная в сети петиция умудрилась собрать целых 11 тыс. подписей, на саму площадь пришла лишь дюжина активистов.

И это неудивительно. Полякам явно не до жалости - опросы впервые фиксируют: большинство коренных жителей - а именно 52 % - против приема украинских беженцев.

Градус напряжения повысил и президент Навроцкий, который заявил: "Бандеровским флагам не место в Варшаве".