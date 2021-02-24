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Акция активистов-радикалов в Киеве
В Киеве вспыхнули новые протесты. Накануне после столкновений пострадали десятки человек, в том числе 27 полицейских. На акцию в поддержку заключенного одесского активиста - националиста Сергея Стерненко собрались более двух тысяч радикально настроенных граждан. Она прошла перед офисом президента Владимира Зеленского.
Стерненко получил 7 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества. Протестующие уже окрестили его "политзаключенным", хотя арестованный признан виновным в похищении человека по предварительному сговору, а также в незаконном хранении оружия. Участники акции анонсировали бессрочный протест и пообещали в субботу организовать всеукраинскую сходку, пока Стерненко не выпустят из-под стражи.
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