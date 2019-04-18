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Акция лондонских активистов. Они приклеили себя к поезду, чтобы привлечь внимание к экологии

Экологические активисты Лондона приклеили себя к вагону метро, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата. Движение на несколько часов в подземке было остановлено, пока полиция не сняла протестующих с электрички. С начала недели тысячи экологических активистов устраивают митинги по всему городу, тем самым блокируя движение на крупных трассах. Задержано уже свыше 300 протестующих. В свою очередь, мэрия Лондона полностью отключила Wi-Fi в метро в интересах общественной безопасности.

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