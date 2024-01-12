ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Акция машинистов поездов привела к серьезным нарушениям железнодорожных перевозок по всей Германии

В Германии не спадает народная протестная волна. Акция машинистов поездов привела к серьезным нарушениям железнодорожных перевозок по всей стране. На дорогах тракторная блокада.

Глава правительства при этом откровенно пасует перед вызовом общества. Несколько сотен митингующих в федеральной земле Бранденбург специально прибыли к приезду Шольца на местный вагоноремонтный завод, чтобы встретиться с канцлером. Однако политик появиться перед бастующими фермерами отказался, поручив эту часть визита коллеге по партии.

Кстати, в ближайшее время к протестующим могут примкнуть новые участники. Немецкая энергетическая компания в начале следующей недели повышает тарифы на электричество в 2 раза.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все