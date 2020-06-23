Акция "Ночь света" прошла в Берлине

Достопримечательности столицы Германии всю ночь были подсвечены красным. Цель такого мероприятия -в очередной раз напомнить о пандемии коронавируса. К флешмобу присоединились Берлинская телебашня, Бранденбургские ворота, "Мерседес-Бенц Арена", ряд больниц, театров, увеселительных и административных зданий.



