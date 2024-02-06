Акция протеста против миграционной политики властей охватила Дублин

Массовые протесты охватили столицу Ирландии. На фоне нехватки жилья и кризиса стоимости жизни в Дублине вспыхнула акция против миграционной политики властей.

Протестующие блокировали улицы и пытались нарушить движение транспорта. В руках несли флаги и транспаранты "Жизни ирландцев имеют значение".