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Акция протеста против миграционной политики властей охватила Дублин

Массовые протесты охватили столицу Ирландии. На фоне нехватки жилья и кризиса стоимости жизни в Дублине вспыхнула акция против миграционной политики властей.

Протестующие блокировали улицы и пытались нарушить движение транспорта. В руках несли флаги и транспаранты "Жизни ирландцев имеют значение".

Демонстрация была встречена контрпротестом в защиту беженцев. Обошлось без столкновений. За нарушение общественного порядка на 2 акциях задержаны 11 человек.

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