Акция протеста против расселения сквота в Берлине

Кадры невоенных действий приходят из столицы Германии. Петарды, горящие мусорные баки и дымовые шашки. Более 5 тысяч человек вышли на акцию протеста из-за расселения сквота в Берлине. Активисты устроили в районе Кройцберг настоящее поле боя. Повреждены десятки автомобилей.



Ранее немецкая полиция зачистила заброшенное здание от незаконно проживавших там левых активистов. В ходе операции задержаны более 50 человек. По сообщениям представителей пресс-службы столичной полиции, нелегалов арестовывали и в прилегающих районах.