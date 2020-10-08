ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Акция протеста в Берлине закончилась задержаниями

В демократической Европе продолжаются протесты и столкновения с полицией. На улицы Берлина вышли активисты "Движения вымирающих". Митингующие требуют от властей принять меры по сокращению воздействия человека на окружающую среду. Марш стартовал возле штаб-квартиры Христианско-демократического союза Германии. Позже манифестанты заблокировали две улицы. Начались задержания.

По данным полиции, после просьбы разойтись осталось примерно полсотни демонстрантов. Все они арестованы. Большинству грозит штраф за нарушение порядка.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все