Акция протеста в Берлине закончилась задержаниями

В демократической Европе продолжаются протесты и столкновения с полицией. На улицы Берлина вышли активисты "Движения вымирающих". Митингующие требуют от властей принять меры по сокращению воздействия человека на окружающую среду. Марш стартовал возле штаб-квартиры Христианско-демократического союза Германии. Позже манифестанты заблокировали две улицы. Начались задержания.