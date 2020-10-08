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Акция протеста в Берлине закончилась задержаниями
В демократической Европе продолжаются протесты и столкновения с полицией. На улицы Берлина вышли активисты "Движения вымирающих". Митингующие требуют от властей принять меры по сокращению воздействия человека на окружающую среду. Марш стартовал возле штаб-квартиры Христианско-демократического союза Германии. Позже манифестанты заблокировали две улицы. Начались задержания.
По данным полиции, после просьбы разойтись осталось примерно полсотни демонстрантов. Все они арестованы. Большинству грозит штраф за нарушение порядка.
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