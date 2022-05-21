Акция протеста в Риме против выделения средств на вооружение Киева

Далеко не все согласны с активным участием США и Европы в эскалации украинского конфликта. В Риме сотни людей вышли на акцию протеста против выделения средств на вооружение Киева с заявлениями, что действия итальянского правительства не согласованы с простым народом.

Протестующие:

Цены на энергоносители растут. Мы понимаем, сколько это будет стоить для нас. Осенью нам ждать еще более низкую зарплату?





Без согласия итальянского народа премьер втягивает Италию в войну, рискуя продлить противостояние и превратить это в ядерную войну. Это недопустимо.

В Риме была объявлена дорожная забастовка. Опасаясь массовых беспорядков, власти усилили контингент полиции.