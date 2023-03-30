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Акция протеста в Вене: австрийцы требуют нейтралитета своей страны в российско-украинском вопросе

Стихийная акция протеста проходит в Вене. Противники выступления Зеленского в парламенте Австрии требуют нейтралитета своей страны и разрешения конфликта через дипломатию.

Напомним, на сегодня запланировано выступление в видеоформате президента Украины в Национальном совете Австрии.

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