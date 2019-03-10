Акция "желтых жилетов" собрала во Франции 30 тысяч участников

Семнадцатая по счету. Почти 30 тысяч участников собрала во Франции акция "желтых жилетов". Это стало самым низким показателем с начала движения в ноябре прошлого года. Люди выступают против реформ президента Франции и считают, что принятых экономических мер недостаточно. В Париже полиция применила водометы для разгона демонстрации. По данным местных властей, задержаны 19 человек. После того, как основная колонна протестующих покинула улицы столицы, за дело взялись анархисты. Они забросали жандармов камнями и бутылками.



