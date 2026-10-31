Акцию протеста из центра Парижа перенесли на окраину



Госсовет Франции (высшая инстанция по административным делам) аннулировал судебное постановление, которое позволяло "желтым жилетам" и профсоюзным организациям устроить 31 октября крупную акцию протеста в центре французской столицы, пишет РИА Новости.

Как сообщили в префектуре полиции Парижа, в связи с этим решением мероприятие перенесено на городскую окраину.

Ранее административный суд французской столицы вынес решение в пользу профсоюзов и вопреки запрету полиции разрешил проведение в центре города демонстрации против роста стоимости жизни. Власти заявили о намерении обжаловать это решение.

"Государственный совет отменил ночью решение административного суда", - говорится в заявлении полиции в соцсети Х.

Таким образом, протестное шествие, которое должно было пройти от площади Бастилии до площади Нации, перенесено на восточную окраину Парижа. Один из крупнейших профсоюзов Франции "Всеобщая конфедерация труда" осудил установленный властями маршрут манифестации, однако призвал соблюдать его.