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"Актуальное интервью" с послом Бразилии в Беларуси смотрите в вечернем эфире
Беларусь обновит дорожную карту сотрудничества со значимым торговым партнером - Бразилией. Там сразу в нескольких штатах запланировано открытие совместных предприятий по сборке тракторов. Будем готовить нужные кадры - в сентябре ждем подписание меморандума между учреждениями образования двух стран. А еще поставки стратегического продукта - наших калийных удобрений. Для восстановления прежних объемов Бразилия ведет активные переговоры, чтобы снять санкции. Об этом и не только смотрите "Актуальное интервью" с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бразилии в Беларуси сегодня в вечернем эфире после "Панорамы".
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