Новые акты вандализма в Эстонии и Украине

Новый акт вандализма, на этот раз в Эстонии. Здесь неизвестные исписали проукраинскими лозунгами мемориал в Таллине. Кроме желто-голубого "Слава Украине", злоумышленники также нарисовали свастику за спиной "Бронзового солдата". Власти быстро ликвидировали следы активности вандалов и даже обещали дело расследовать. Однако, судя по прежнему опыту, преступников либо не найдут, либо, в лучшем случае, только пожурят.