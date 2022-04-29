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Новые акты вандализма в Эстонии и Украине

Новый акт вандализма, на этот раз в Эстонии. Здесь неизвестные исписали проукраинскими лозунгами мемориал в Таллине. Кроме желто-голубого "Слава Украине", злоумышленники также нарисовали свастику за спиной "Бронзового солдата". Власти быстро ликвидировали следы активности вандалов и даже обещали дело расследовать. Однако, судя по прежнему опыту, преступников либо не найдут, либо, в лучшем случае, только пожурят.

В Виннице снесли памятник Горькому

В Виннице снесли памятник Максиму Горькому. Украинские власти объявили настоящую войну литераторам, которые имели хоть какую-нибудь связь с Россией: накануне был демонтирован Пушкин из Конотопа, в Киеве пытаются применить пресловутую "культуру отмены" к Толстому и даже Булгакову. Если в стране увенчается успехом полное уничтожение памятников классикам, следующее поколение украинцев, наверное, с трудом будет "читать по складам


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