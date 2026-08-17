"Аль-Арабия": Иран и США договорились продлить перемирие

Арабские СМИ сообщают, что Иран и США согласились продлить перемирие. 17 августа как раз завершалось действие 60-дневного режима прекращения огня, который гарантировался июньским меморандумом.

Хотя обе стороны уже в начале июля отказались следовать положениям соглашения, перемирие соблюдалось, взаимные атаки к настоящему моменту практически сошли на нет.

Факт переговоров с американцами Иран категорически отрицает, хотя какие-то контакты через посредников очевидно поддерживаются. Судя по всему, через них и удалось договориться. Нынешняя ситуация "ни мира, ни войны" будет сохраняться неопределенное время, пока одна из сторон не предпочтет большую войну.