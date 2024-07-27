Al Jazeera: при ударе ВВС Израиля по школе в секторе Газа погибли по меньшей мере 30 человек

В результате удара израильских ВВС по школе в населенном пункте Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа, погибли по меньшей мере 30 человек, включая детей. Многие получили ранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, в школе находились раненые и перемещенные палестинцы.

Согласно информации Sky News, в результате удара здание было разрушено. Более 100 человек получили ранения. Людям пришлось разбирать завалы, чтобы помочь выжившим и достать тела погибших. Убитых и раненых доставили в близлежащую больницу.

По информации местных властей, в здании школы укрывались более 4 тыс. человек. Также там находился медпункт.

В свою очередь Израиль заявил, что армия нанесла удар по центру управления и контроля ХАМАС, который находился внутри школы, и что там же располагался склад с оружием.

