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Al Jazeera: при ударе ВВС Израиля по школе в секторе Газа погибли по меньшей мере 30 человек
В результате удара израильских ВВС по школе в населенном пункте Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа, погибли по меньшей мере 30 человек, включая детей. Многие получили ранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
По информации телеканала, в школе находились раненые и перемещенные палестинцы.
Согласно информации Sky News, в результате удара здание было разрушено. Более 100 человек получили ранения. Людям пришлось разбирать завалы, чтобы помочь выжившим и достать тела погибших. Убитых и раненых доставили в близлежащую больницу.
По информации местных властей, в здании школы укрывались более 4 тыс. человек. Также там находился медпункт.
В свою очередь Израиль заявил, что армия нанесла удар по центру управления и контроля ХАМАС, который находился внутри школы, и что там же располагался склад с оружием.
Фото: БЕЛТА
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