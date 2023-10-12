Al Watan: Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо. Об этом сообщила газета Al Watan, пишет ТАСС.

По предварительным данным, работа двух аэропортов прекращена. Как указывает газета, в окрестностях международного аэропорта Дамаска работает ПВО.

Сирийское телевидение в свою очередь подтвердило факт нанесения ударов.

Представители Армии обороны Израиля пока не комментировали эту информацию. По данным 13-го канала израильского телевидения, после ударов по воздушным гаваням направлявшийся в Сирию иранский грузовой самолет, на борту которого якобы находилось оружие, развернулся.

По данным SANA, аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя в результате атаки.

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Палестинское движение ХАМАС заявило, что выпустило по Израилю 5 тыс. ракет. Боевики ХАМАС также проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, атаковав населенные пункты и военные базы. В качестве ответной реакции Израиль начал военную операцию "Железные мечи". 8 октября израильские власти официально объявили о переходе страны в "состояние войны". 9 октября глава Минобороны Израиля объявил о начале полной блокады сектора Газа. Согласно последним данным, в результате эскалации конфликта погибли более 1,3 тыс. израильтян и свыше 1,2 тыс. палестинцев.