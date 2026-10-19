Албания в огне: студенческий бунт топят в крови

В Албании пытаются утопить студенческие протесты в крови. Силовики применяют против недовольной социальными условиями молодежи резиновые пули, слезоточивый газ, водометы и дубинки.

В ходе карательной операции за выходные более десятка студентов получили ранения и травмы. Задержано 42 человека.

Как сообщается, молодежь Албании вышла на улицы из-за дороговизны обучения, нищеты и отсутствия работы. Но в ответ на справедливые требования об отставке премьер-министра власти перешли к откровенным силовым репрессиям против своего населения.