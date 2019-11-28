Албанию продолжают сотрясать афтершоки

Магнитуда самых мощных подземных толчков составляет выше 5-ти. Под ударом стихии оказался город Дуррэс, что в 50-ти километрах от Тираны. Ущерб нанесен одной из больниц. Данных о жертвах нет. Ранее на этой неделе в результате серии разрушительных землетрясений в Албании погибли 40 человек. Еще сотни местных жителей пострадали.



