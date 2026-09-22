Причина кризиса в Европе, отмечают российские эксперты, - результат многолетней стратегии Брюсселя и политических игр, которые привели экономику к катастрофе.

Александр Фролов, заместитель директора МИЭП МГИМО, главный редактор портала "ИнфоТЭК":

"Энергетический кризис там в хронической стадии. Это не означает, что он будет у них перманентно, то есть вообще не прекращаясь. Это означает - как с хроническим заболеванием: ремиссия, потом опять обострения. Вроде все хорошо, все нормально, потом опять все болит, и как-то кости ломит, и хвост отваливается. Вот примерно так. То есть для Европы, пока они не выучат эти кризисные уроки, они будут повторяться, и каждый раз масштаб будет все больше и больше. Притом в какой-то момент они будут думать, что негативные процессы, которые у них происходят, - это свидетельство, наоборот, большого успеха. Так, например, сокращение спроса на газ - это не свидетельство проблем в промышленности. Достаточно посмотреть на индикатор промышленного производства, который публикует Евростат. Не в России подсчитывают, не страны БРИКС собрались и гадости про Европу рассказывают. Нет, это Евростат публикует. Смотрим на индикатор для Германии и видим, что по сравнению с концом 2010-х годов падение больше чем на 10 %. Это огромное падение. То есть вместо роста хотя бы на 1-2 % в год падение на 10 %".