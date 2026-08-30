10 граждан Украины и 10 военнослужащих Российской Федерации, ранее находившихся в плену, вернулись домой. Беларусь провела этот процесс без посредников, используя собственные прямые контакты. Эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко назвал это важным сигналом, подтверждающим незаменимость белорусской площадки в гуманитарном урегулировании. О значении этого события, устойчивых каналах связи и необходимости добрососедства с Украиной смотрите в "Актуальном интервью".

По словам эксперта, Беларусь в этот раз организовала обмен без привлечения третьих сторон, что говорит о высоком уровне доверия и отлаженных механизмах взаимодействия. "Белорусская сторона подтвердила надежность своих каналов. Сработали именно наши контакты, наши каналы. Белорусская площадка стала незаменимой. Это целый спектр процедур - от дипломатических служб до медицинских и социальных услуг", - отметил Александр Тищенко.

Эксперт подчеркнул, что сохранение прямых контактов является важнейшим условием для любого регулирования. В отличие от ситуации на Ближнем Востоке, где стороны вынуждены действовать через посредников, у нас есть прямые каналы. "При любых обстоятельствах сохранение контактов - важное условие того, чтобы выйти на линию регулирования. Без прямых контактов возникают колоссальные проблемы. Наши прямые контакты позволяют решать вопросы оперативно. Руководство стран это ценит", - пояснил собеседник.

Президент Беларуси поздравил украинский народ с Днем Независимости, выразив надежду, что будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Эксперт назвал это не просто оптимизмом, а четким утверждением, что друг без друга мы не сможем. "Мы все время стараемся подчеркнуть, что заинтересованы именно в мирном формате отношений. Мы столько лет имели эффективное сотрудничество, и разрыв отношений сказался на обеих сторонах. И Киев, и Минск испытывают дискомфорт. Мы не остров, мы окружены соседями. Наша задача - выстраивать прочные связи и дружественные отношения. Поиск добрососедства - это цель нашей внешней политики. Мы никому не угрожаем, мы призываем к сотрудничеству. Когда от наших предложений отказываются, хуже становится тем, кто отказался", - резюмировал Александр Тищенко.