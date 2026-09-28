Расходы Польши на милитаризацию растут, а экономическое положение в стране лучше не становится. О последствиях необдуманного наращивания военного потенциала - мнение эксперта.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"Закрываются заводы, которые строят хорошие машины, автомобили, как Volkswagen. И вместо этого туда начинают какие-то дроны строить. Сколько этих дронов? Кому они нужны? Зачем они? Останемся без производства, еще учитывая, что мы раньше, до конфликта на Украине, отказались, Европа и Польша в том числе, от дешевых российских энергоресурсов. Сегодня у нас бензин в два раза дороже, чем был в 2022 году. Это влияет и на карман каждого поляка, и на возможности производства, потому что производство становится вообще неконкурентным по мировым оценкам. Так как Россия смогла 80 % своего производства сейчас перенаправить на Восток, в основном в Китай, Индию, а Европа осталась с рукой в горшке, если честно. Потому что поставки из арабских стран, которые мы когда-то считали дешевыми и удобными, оказались сегодня катастрофой для нас. Милитаризация и психоз угрозы войной – это попытки власти прикрыть проблемы, которые реально присутствуют в европейских обществах".