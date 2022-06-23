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Александр де Кро: Статус кандидата ЕС для Украины носит символический характер

Грузинский премьер выразил недовольство в адрес официального Киева в связи с тем, что Украина движется в ЕС, расталкивая конкурентов локтями. В Тбилиси, в частности, винят в интригах Давида Арахамию - сподвижника Зеленского и видного деятеля Верховной рады: он, будто бы, в ходе своих зарубежных визитов предлагал передать Украине очередь Грузии на вступление. Сам Арахамия эти претензии отвергает. Тем не менее, официальный Тбилиси очень недоволен - премьер, конечно, готов поздравить Кишинев и Киев с кандидатством, но поведение украинцев джентльменским не считает. Напомним, Европарламент сегодня принял резолюцию о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены Евросоюза.

А премьер Албании рекомендует Киеву не питать иллюзий насчет Евросоюза. По его словам, вступление в ЕС - совершенно жульнический процесс: окончательные решения могут откладываться бесконечно долго - под самыми надуманными предлогами.

Эди Рама, премьер-министр Албании: Я надеюсь, что украинский народ не строит больших иллюзий. Северная Македония имеет статус кандидата на протяжении 17 лет, если не ошибаюсь, а Албания - уже 8 лет, так что добро пожаловать, Украина!

Статус кандидата для Украины носит символический характер

А премьер Бельгии фактически вынес вердикт и подытожил заявления своих коллег. Александр де Кро прямо заявил: статус кандидата для Украины носит символический характер. Полноценное вступление потребует масштабных реформ и отнимет немало времени.

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