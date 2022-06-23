Александр де Кро: Статус кандидата ЕС для Украины носит символический характер

Грузинский премьер выразил недовольство в адрес официального Киева в связи с тем, что Украина движется в ЕС, расталкивая конкурентов локтями. В Тбилиси, в частности, винят в интригах Давида Арахамию - сподвижника Зеленского и видного деятеля Верховной рады: он, будто бы, в ходе своих зарубежных визитов предлагал передать Украине очередь Грузии на вступление. Сам Арахамия эти претензии отвергает. Тем не менее, официальный Тбилиси очень недоволен - премьер, конечно, готов поздравить Кишинев и Киев с кандидатством, но поведение украинцев джентльменским не считает. Напомним, Европарламент сегодня принял резолюцию о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены Евросоюза.