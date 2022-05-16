Александр Линников: Импульсивные действия европейских политиков в скором времени отразятся на благополучии граждан ЕС

Аналитик, доцент Финансового университета при правительстве России Александр Линников в интервью "Панораме" рассказал, что нынешний экономический кризис с нами надолго. Мы еще не испытали на себе отложенного эффекта санкций, который по оценкам может наступить в перспективе от года до двух лет. Санкции - это острообоюдное лезвие, которое равным образом ранит как экономики подсанкционных государств России и Беларуси в нашем случае, так и тех, кто эти санкции вводит.



"Импульсивные действия европейских политиков в скором времени отразятся на благополучии граждан ЕС и на деятельности европейских компаний. Вплоть до, возможно, и паралича некоторых отраслей промышленности, которые существенным образом зависимы от материалов и комплектующих, которые поставляются из наших стран и, конечно же, российских энергоресурсов, которые питают всю европейскую промышленность", - заявил Линников.