Александра Розенбаума экстренно прооперировали

Российский певец Александр Розенбаум был госпитализирован во время гастролей в Красноярске, пишетSputnik.

Известно, что накануне 71-летний исполнитель дал сольный концерт в городе.



По данным СМИ, он пожаловался на боли в ноге и был направлен в городскую больницу. Во время обследования медики обнаружили тромб. Понадобилось хирургическое вмешательство, операция прошла успешно.



Розенбаум находится в отделении сосудистой хирургии БСМП, другие подробности состояния певца пока неизвестны.



Фото:РИА Новости