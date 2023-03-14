3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Александра Розенбаума экстренно прооперировали
Российский певец Александр Розенбаум был госпитализирован во время гастролей в Красноярске, пишетSputnik.
Известно, что накануне 71-летний исполнитель дал сольный концерт в городе.
По данным СМИ, он пожаловался на боли в ноге и был направлен в городскую больницу. Во время обследования медики обнаружили тромб. Понадобилось хирургическое вмешательство, операция прошла успешно.
Розенбаум находится в отделении сосудистой хирургии БСМП, другие подробности состояния певца пока неизвестны.
Фото:РИА Новости
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов