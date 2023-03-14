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Александра Розенбаума экстренно прооперировали

Александра Розенбаума экстренно прооперировали

Российский певец Александр Розенбаум был госпитализирован во время гастролей в Красноярске, пишетSputnik.
Известно, что накануне 71-летний исполнитель дал сольный концерт в городе.

По данным СМИ, он пожаловался на боли в ноге и был направлен в городскую больницу. Во время обследования медики обнаружили тромб. Понадобилось хирургическое вмешательство, операция прошла успешно.

Розенбаум находится в отделении сосудистой хирургии БСМП, другие подробности состояния певца пока неизвестны.

Фото:РИА Новости

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