Александр Вучич: Сербия никогда не вступит в НАТО

Президент Сербии заявил, что его страна никогда не вступит в НАТО. Это невозможно, поскольку в 1999 году страна стала жертвой агрессии альянса. Вучич вспомнил, что в результате бомбардировок Североатлантического союза гибли дети, женщины, старики - тысячи мирных людей. Агрессию против своей страны сербы всегда будут вспоминать как трагедию, которую ее виновникам простить никак нельзя.