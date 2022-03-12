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Александр Вучич: Сербия никогда не вступит в НАТО

Президент Сербии заявил, что его страна никогда не вступит в НАТО. Это невозможно, поскольку в 1999 году страна стала жертвой агрессии альянса. Вучич вспомнил, что в результате бомбардировок Североатлантического союза гибли дети, женщины, старики - тысячи мирных людей. Агрессию против своей страны сербы всегда будут вспоминать как трагедию, которую ее виновникам простить никак нельзя.

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