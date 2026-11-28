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Несмотря на активные разговоры о переговорах, ситуация вокруг конфликта в Украине остается напряженной, а перспективы мирного урегулирования вызывают сомнения. Об этом говорили журналисты Алексей Волков и Андрей Сыч в подкасте "Волков и Сыч".

Как отметил Алексей Волков, последние несколько недель активно обсуждается переговорный процесс. "Джаред Кушнер (спецпосланник США) выпустил большую статью-интервью, в котором хвалил Владимира Путина, мол, тот магистр политических наук, что они действительно хотят добиться мира. Господин Стив Уиткофф (спецпосланник США) собирается 1 декабря проводить какую-то секретную встречу с Конгрессом. Тем временем The Telegraph пишет, что Владимир Зеленский приказал полностью уничтожить Крымский мост. Мы понимаем, что Крымский мост - это не просто большая, важная логистическая артерия, это символ, в том числе новой России. Владимир Путин открывал его, ездил на нем. И если он (Зеленский - прим. ред.) собирается бить по Крымскому мосту, мы понимаем, что Россия ответит так, что даже если он будет где-нибудь на саммите в Брюсселе, зазвенит в ушах", - отметил Алексей Волков.

quote Посылы от Владимира Путина по этому поводу уже были, без ответов такие действия не останутся. Андрей Сыч

Он также указал на опасные заявления с украинской стороны: "Прямо сейчас в Telegram-каналах активно обсуждают одно из заявлений украинских военных о том, что пора бы уже на Россию отправлять дроны с загрязняющими ядерными элементами. Причем формулировки очень интересные: не надо, говорят, бояться ответных ядерных ударов, потому что элементы, которые есть вот в боеголовках, очень быстро рассеиваются. Мол, гораздо более страшными являются как раз загрязняющие элементы, которые остались, например, на Чернобыльской АЭС".

"Этот градус эскалации преподносится в украинском обществе как некая нормальность, что ничего страшного в этом нет, если начнем кидаться "грязными бомбами". Это вызывает ужас. И если вспомнить заявление Зеленского на прошлом саммите ООН, он говорил о том, что самым страшным станет элемент противостояния, когда кто-то первым сформирует пул дронов на базе искусственного интеллекта с ядерными боеголовками. Такое ощущение, что они планомерно идут к реализации этого процесса", - подчеркнул Андрей Сыч.

Алексей Волков считает, что переговоры вновь окажутся в тупике. "Я думаю, что, к сожалению переговоры снова будут в тотальнейшем тупике. Зеленский рассчитывает на то, что в январе демократы придут в Конгресс и сформируют новый пакет помощи. И самое удивительное, Зеленский подписал указ, который запрещает СМИ в Украине публиковать какие-либо данные о прилетах ракет, о повреждении инфраструктуры, о сроках восстановления. Это говорит о чем? О том, что он понимает, что все продолжается. Наверняка к миру такие вещи не приходят", - заключил журналист.