Алексей Панин объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина, пишет РИА Новости.



Карточка Панина появилась в базе розыска ведомства в понедельник утром. "Панин Алексей Вячеславович", - указано в ней. В начале мая источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Панина завели уголовное дело об оправдании терроризма.



Панин неоднократно негативно высказывался противРоссиии СВО. Кроме того, актер не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о неоднозначной победеСССРв Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского вПетербурге.



Фото:РИА Новости