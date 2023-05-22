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Алексей Панин объявлен в розыск

Алексей Панин объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина, пишет РИА Новости.

Карточка Панина появилась в базе розыска ведомства в понедельник утром. "Панин Алексей Вячеславович", - указано в ней. В начале мая источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Панина завели уголовное дело об оправдании терроризма.

Панин неоднократно негативно высказывался противРоссиии СВО. Кроме того, актер не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о неоднозначной победеСССРв Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского вПетербурге.

Фото:РИА Новости

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