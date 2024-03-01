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Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве

Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве

Алексея Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище, пишет РИА Новости. Перед похоронами в храме "Утоли моя печали" в Марьино прошло отпевание, куда пришли его родители, знакомые и сторонники.

Напомни,Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО).

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