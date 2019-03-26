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Ален Робер взобрался на небоскреб, собрав 5000 евро на реставрацию Нотр-Дам-де-Пари
Французский Человек-паук взобрался на 185-метровый небоскреб. Ален Робер таким образом хотел собрать средства на реставрацию собора Парижской Богоматери. После спуска экстремала по доброй традиции задержали полицейские, что не помешало спонсорам Человека-паука выписать чек на пять тысяч евро на восстановление Нотр-Дам-де-Пари. Почти девятивековой собор, один из символов французской столицы, сильно страдает от климата, загрязнения и туристов. На его спасение нужно около ста миллионов евро.
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