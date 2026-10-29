Старт масштабной операции по разминированию транспортных артерий к Алешкам открыл новую главу в этой гуманитарной миссии. Географическим и дипломатическим эпицентром для сближения позиций и очной координации сторон в очередной раз стал наш Гомельский регион. В самом городе объявлен временный режим тишины ради спасения оставшихся без связи, воды и света мирных жителей, а в Беларусь прибыли авторитетные делегации во главе с омбудсменами, перед которыми стоит критически важная и ювелирная задача: проложить безопасные коридоры спасения. Этот шаг вновь высветил традиционную для белорусской дипломатии роль - неравнодушного, мудрого, гостеприимного медиатора и тихой гавани, где всегда готовы подставить плечо и создать искреннюю, безопасную атмосферу для каждого, кто столкнулся с бедой. Мы принципиально далеки от военных амбиций. Наше истинное призвание: созидать, согревать и возвращать уверенность. В сегодняшних суровых реалиях белорусская земля остается тем самым редким, чистым глотком свежего воздуха, который позволяет людям просто выдохнуть и почувствовать себя в абсолютной безопасности. Здесь без лишних условностей встретят, накормят, обогреют и окружат искренней заботой человека, независимо от его происхождения. И то, что столь сложный процесс выстраивается именно под нашим мирным небом, наглядно показывает ключевую значимость Беларуси. Благодаря нашей тихой, но искренней гуманности страна остается важнейшей точкой опоры, сохраняющей человечность для всего мира.

Дорога в Алешках

Название небольшого населенного пункта Алешки стало известно во всем мире. Город на линии фронта оказался в состоянии гуманитарной катастрофы: жители находились под постоянными обстрелами, которые к тому же мешали подвозу продуктов и медикаментов. Для проведения гуманитарной операции в городе российская и украинская стороны при посредничестве США и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп достигли соглашения о прекращении огня. Где было четко обозначены эвакуация людей и доставка гуманитарных грузов всем нуждающимся. По определенным оценкам, о которых заявляют в том числе местные власти, в населенном пункте остается примерно до нескольких тысяч человек. Из них сотни детей, пожилых людей, а также маломобильных и малоподвижных граждан, и в том числе раненых людей, которые пытались покинуть населенный пункт, но подорвались на заминированных участках.

аэропорт Гомеля

Первой отправной точкой большого международного процесса стала Беларусь, которая 29 октября приступила к выполнению своей части обязательств по ранее достигнутым договоренностям. Утром в аэропорту Гомеля приземлился самолет с представителем рабочего аппарата омбудсмена по правам человека в России Игорем Кашиным.

представители делегаций

Примерно в это же время на погранпереход "Новая Гута" прибыли и представители украинской делегации, во главе которой - уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Сопровождает делегации и обеспечивает безопасность белорусская сторона. Мы гарант данного процесса, и нам доверяют обе стороны, подтверждение тому - достаточно теплое приветствие двух делегаций в аэропорту.

Еще один символичный момент - вылет представителей Москвы и Киева одним бортом. К слову, Игорь Кашин с улыбкой пропускает украинского коллегу на трап. И самолет незамедлительно стартует к следующей точке гуманитарной операции в Алешках. На борту - в том числе наша съемочная группа.

Анастасия Бенедисюк, специальный корреспондент Главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"С нами на борту представители Украины, России. Есть украинские журналисты и журналисты из Америки - News Max. Именно они будут освещать всю гуманитарную миссию. Их называют независимыми наблюдателями. Независимыми наблюдателями будут и представители Беларуси".

Гуманитарная миссия является возможной только благодаря соблюдению режима тишины, который уже более 50 часов проходит без нареканий. Предварительные договоренности предусматривают максимально упрощенные условия выезда: людям разрешат эвакуироваться вместе с домашними животными, включая крупных собак. Тем, кто решит остаться в Алешках, предоставят несколько тонн гуманитарной помощи.

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека России:

"Наша задача сейчас была определить потребности населения в гуманитарной помощи, что необходимо людям. Мы запросили информацию, сформировали для себя список необходимого. В первую очередь это продукты питания, медикаменты, средства гигиены, топливо, то, что необходимо для обогрева. Вот все необходимое, что нужно для людей, мы сформировали в большую гуманитарную колонну, которая будет вместе с нашей колонной передана нуждающимся людям в Алешках".

В настоящее время идет разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарной миссии. По предварительным данным, эвакуация может продолжаться несколько дней и охватить период с 30 октября по 1 ноября.

самолет

Согласно документу, после завершения миссии в Алешках стороны должны рассмотреть возможность регулярной доставки гуманитарной помощи, а также проведения эвакуаций в других населенных пунктах региона, находящихся под контролем России. По информации издания, подобные операции могут проводиться как минимум один раз в месяц.