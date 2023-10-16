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Алейник: Страны коллективного Запада пока не могут понять и принять, что больше не являются хозяевами планеты
Вопросы сотрудничества Минска и Каракаса сегодня обсуждают в столице. Беларусь с официальным визитом посещает глава МИДа Венесуэлы. Насыщенная программа министра началась с переговоров с главой белорусского внешнеполитического ведомства.Приоритетное внимание - вопросам торгово-экономического сотрудничества. Сергей Алейник подчеркнул: переговоры с венесуэльским коллегой не спонтанная встреча, а логическое продолжение дружеского межгосударственного диалога с конкретным вкладом в их развитие.
Текущая геополитическая ситуация, к сожалению, весьма напряженная. Стремление большинства стран земного шара к справедливому мироустройству встречает ожесточенное сопротивление со стороны стран коллективного Запада. Они не могут пока понять и тем более принять, что больше не являются хозяевами планеты и не могут как раньше диктовать всем свои условия. Именно в такие сложные исторические моменты проверяются на прочность отношения между дружественными странами. Считаю, что Беларусь и Венесуэла достойно проходят это испытание.
Приоритетное внимание уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества. Наиболее важный и реализуемый проект на данном этапе - возобновление работы в Венесуэле совместных сборочных производств белорусской тракторной и автомобильной техники. Сергей Алейник также заявил, что Минск и Каракас прорабатывают открытие прямого авиасообщения. А Иван Хиль Пинто, в свою очередь, отметил важность сотрудничества Беларуси и Венесуэлы в сфере образования, науки и технологий.
Это те аспекты, по которым мы хорошо продвинулись в течение последних лет и которые нуждаются в дополнительном импульсе. У нас есть студенты, которые учатся по стипендиям в Беларуси. Мы договорились расширить стипендии для венесуэльских студентов и наше сотрудничество в области науки и технологий.
Отношения Беларуси и Венесуэлы основаны на принципах солидарности, неприятия неоколониализма, мирного урегулирования споров, уважения права народов на самоопределение и невмешательства во внутренние дела государств. Страны также выступают с единой позицией на международной арене.
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