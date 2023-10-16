Алейник: Страны коллективного Запада пока не могут понять и принять, что больше не являются хозяевами планеты

Текущая геополитическая ситуация, к сожалению, весьма напряженная. Стремление большинства стран земного шара к справедливому мироустройству встречает ожесточенное сопротивление со стороны стран коллективного Запада. Они не могут пока понять и тем более принять, что больше не являются хозяевами планеты и не могут как раньше диктовать всем свои условия. Именно в такие сложные исторические моменты проверяются на прочность отношения между дружественными странами. Считаю, что Беларусь и Венесуэла достойно проходят это испытание.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси