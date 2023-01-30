Алиев: Азербайджан может поставлять энергию в Европу в течение ста лет

Азербайджан может быть надежным поставщиком энергии в Европу в течение ста лет, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе визита в Венгрию. Об этом пишет РИА Новости.

"У (нашей) страны достаточно энергии, чтобы в качестве надежного поставщика в последующие сто лет удовлетворить потребности Европы", - приводит слова Алиева на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном агентство MTI.

Орбан в свою очередь напомнил, что Азербайджан обещал удвоить количество поставляемого в Европу природного газа к 2027 году, а также подписал с Грузией, Венгрией и Румынией соглашение о поставках зеленой электроэнергии по дну Черного моря в Европу.

"И природный газ, и электроэнергия, поступающие из Азербайджана, проходят через Венгрию, поэтому Венгрия от этой новой ситуации тоже выигрывает. Мы рады, что Венгрия становится частью решения, а не проблемы с точки зрения энергоснабжения Европы", - сказал венгерский премьер.

Агентство сообщает, что Алиев пригласил посетить Азербайджан с официальным визитом Орбана и президента страны Каталин Новак, с которой тоже встретился в ходе визита в Будапешт.

В ходе визита было подписано семь соглашений, самым важным из которых стала декларация о расширенном стратегическом партнерстве. Остальные касались, в числе прочего, сотрудничества в отношении природного газа, в сельском хозяйстве, космических исследований, а также миграции.

Орбан подчеркнул, что Венгрия повысила уровень сотрудничества с Азербайджаном до "приоритетного стратегического партнерства", потому что "обе страны хорошо видят, что не только Европа, но и связанные с Европой регионы вступили в мировую эпоху опасности".

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также сообщил, что параллельно провел переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, и отметил, что "венгерско-азербайджанское сотрудничество вышло на новый уровень".

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, поскольку это отвечает интересам всего региона. По его словам, станет понятно, готов ли Евросоюз от разговоров о диверсификации поставок перейти к реальным шагам для ее осуществления. В сентябре Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения.

В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.