В Германии во время дебатов о федеральном бюджете оппозиция потребовала отчитаться за каждый евроцент.

По ее подсчетам, поддержка Киева уже обходится немецким налогоплательщикам в 18 млрд евро ежегодно, тогда как экономика страны трещит по швам.

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель с трибуны бундестага обвинила канцлера Мерца в политической близорукости.

"Когда речь заходит о финансировании Украины, деньги находятся легко и быстро. Непонятно, почему средства направляются в одну из самых коррумпированных стран мира, где данные о расходах, по заявлению Счетной палаты, не являются ни достоверными, ни прозрачными. Именно поэтому вы сокращаете контролеров - чтобы продолжать свои "долговые оргии". Ваша "коалиция желающих" - это "коалиция беспомощных". Мир в Европе возможен только при участии России и США. Ради собственного тщеславия, господин Мерц, вы загоняете Германию в изоляцию и ставите страну на грань банкротства. Итоги вашего правительства - это полная катастрофа", - заявила Вайдель.

По ее словам, Берлину пора наконец заняться собственными гражданами и разрушенной экономикой, а не оплачивать чужие долги. Однако правящая верхушка ЕС слышать эти призывы не хочет - в Брюсселе продолжают продавливать новые миллиардные транши для Киева, несмотря на нарастающий раскол среди самих стран-участниц.