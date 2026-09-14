В Германии трудоустроена лишь четверть украинских беженцев, большинство живет за счет пособий

В Германии трудоустроена лишь четверть прибывших украинских беженцев, большинство же живет за счет пособий, выплачиваемых за счет немецких налогоплательщиков.

Столь низкую трудовую активность эксперты объясняют высокими выплатами в ФРГ, которые способны полностью покрывать аренду жилья и личные расходы. Только за один год такие пособия обошлись немецкому бюджету более чем в 6 млрд евро.

Прокомментировала ситуацию сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. По ее мнению, украинские беженцы должны вернуться на родину, а Германии следует потребовать от Киева вернуть немецкие деньги.