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В Германии трудоустроена лишь четверть украинских беженцев, большинство живет за счет пособий

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В Германии трудоустроена лишь четверть прибывших украинских беженцев, большинство же живет за счет пособий, выплачиваемых за счет немецких налогоплательщиков.

Столь низкую трудовую активность эксперты объясняют высокими выплатами в ФРГ, которые способны полностью покрывать аренду жилья и личные расходы. Только за один год такие пособия обошлись немецкому бюджету более чем в 6 млрд евро.

Прокомментировала ситуацию сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. По ее мнению, украинские беженцы должны вернуться на родину, а Германии следует потребовать от Киева вернуть немецкие деньги. 

Разделы:

В мире

Теги:

беженцыУкраинаГермания
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