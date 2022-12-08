3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Алкогольные манипуляции - в Питере придумали схему, как и самим заработать, и на кафе сэкономить
Полки баров ломятся от изобилия алкоголя, но вряд ли кто-то из посетителей задумывается, как товар попадает в заведение. Сей вопрос волнует разве что полицейских. В Питере трое местные жителей придумали схему, как и самим заработать, и на кафешках сэкономить. Идею в жизнь они воплотили еще в сентябре 2021 года, но, как говорится, ничто не вечно. И как раз сейчас, накануне самого прибыльного периода - новогодних праздников, компаньонов разоблачили. Известно, что троица наладила каналы поставки спиртного в бары, рестораны и барбершопы Северной столицы России. А вот откуда были те самые горячительные напитки - вопрос. Быть может это оригиналы элитных брендов, которые обходными путями ввозили в Россию, а возможно алкоголь разливали по бутылкам где-то в подвале, после чего по цене ниже рыночной поставляли заказчику. В общем, происхождение продукции, как сообщает МВД, неизвестно. Дома у подозреваемых, а также в гаражах оперативники нашли свыше 500 литров спиртного. Его стоимость превысила миллион рублей. Уголовное дело возбуждено за оборот немаркированной продукции.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов