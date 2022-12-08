Алкогольные манипуляции - в Питере придумали схему, как и самим заработать, и на кафе сэкономить

Полки баров ломятся от изобилия алкоголя, но вряд ли кто-то из посетителей задумывается, как товар попадает в заведение. Сей вопрос волнует разве что полицейских. В Питере трое местные жителей придумали схему, как и самим заработать, и на кафешках сэкономить. Идею в жизнь они воплотили еще в сентябре 2021 года, но, как говорится, ничто не вечно. И как раз сейчас, накануне самого прибыльного периода - новогодних праздников, компаньонов разоблачили. Известно, что троица наладила каналы поставки спиртного в бары, рестораны и барбершопы Северной столицы России. А вот откуда были те самые горячительные напитки - вопрос. Быть может это оригиналы элитных брендов, которые обходными путями ввозили в Россию, а возможно алкоголь разливали по бутылкам где-то в подвале, после чего по цене ниже рыночной поставляли заказчику. В общем, происхождение продукции, как сообщает МВД, неизвестно. Дома у подозреваемых, а также в гаражах оперативники нашли свыше 500 литров спиртного. Его стоимость превысила миллион рублей. Уголовное дело возбуждено за оборот немаркированной продукции.