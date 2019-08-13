Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения в убийстве и других особо тяжких преступлениях. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре страны. Ему вручено соответствующее уведомление. Напомним, бывший президент Кыргызстана был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе спецоперации, которая продолжалась почти сутки. Его подозревают в убийстве спецназовца, покушении на убийство других людей, а также в организации массовых беспорядков. Ему грозит пожизненное лишение свободы.





