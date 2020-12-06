Альтернативные кадры

Во французской прессе разбирают фотографии, которые появились в соцсетях. Пятого декабря на видео попало, как полицейского охватывает огонь после того, как в него бросили бутылку с зажигательной смесью. Однако другие кадры демонстрируют, что емкость взрывается на подлете к группе правоохранителей. И никто из них не получил серьезных ранений. Поэтому противники закона о глобальной безопасности обращают внимание на то, что альтернативные кадрыпомогают установить истину.