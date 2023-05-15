ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Альянс во главе с партией Эрдогана получает большинство мест в турецком парламенте

Вся Турция сейчас находится в напряжении. В стране продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Местные СМИ пестрят заголовками о неизбежности второго тура. На данный момент обработано и 67 процентов голосов из урн за рубежом - сообщает гостелеканал TRT.

Согласно этим данным, Эрдоган набирает 55,36 процента, Кылычдароглу - 41,26 процента голосов. Более того, по данным ТВ, Избирком признал недействительными более миллиона бюллетеней. Отмечается, что после обработки 98,89 процентов бюллетеней по стране у действующего президента Эрдогана - 49,45 процента, у кандидата от оппозиции Кылычдароглу 45 процентов.

Итог парламентских выборов уже известен. Депутаты правящей коалиции набрали 322 из 600 мест.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все