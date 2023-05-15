3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Альянс во главе с партией Эрдогана получает большинство мест в турецком парламенте
Вся Турция сейчас находится в напряжении. В стране продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Местные СМИ пестрят заголовками о неизбежности второго тура. На данный момент обработано и 67 процентов голосов из урн за рубежом - сообщает гостелеканал TRT.
Согласно этим данным, Эрдоган набирает 55,36 процента, Кылычдароглу - 41,26 процента голосов. Более того, по данным ТВ, Избирком признал недействительными более миллиона бюллетеней. Отмечается, что после обработки 98,89 процентов бюллетеней по стране у действующего президента Эрдогана - 49,45 процента, у кандидата от оппозиции Кылычдароглу 45 процентов.
Итог парламентских выборов уже известен. Депутаты правящей коалиции набрали 322 из 600 мест.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все