Альянс во главе с партией Эрдогана получает большинство мест в турецком парламенте

Вся Турция сейчас находится в напряжении. В стране продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Местные СМИ пестрят заголовками о неизбежности второго тура. На данный момент обработано и 67 процентов голосов из урн за рубежом - сообщает гостелеканал TRT.



Согласно этим данным, Эрдоган набирает 55,36 процента, Кылычдароглу - 41,26 процента голосов. Более того, по данным ТВ, Избирком признал недействительными более миллиона бюллетеней. Отмечается, что после обработки 98,89 процентов бюллетеней по стране у действующего президента Эрдогана - 49,45 процента, у кандидата от оппозиции Кылычдароглу 45 процентов.



Итог парламентских выборов уже известен. Депутаты правящей коалиции набрали 322 из 600 мест.

