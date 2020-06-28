"Алые паруса": Огненное шоу над Финским заливом

В Санкт-Петербурге состоялось ежегодное празднование Всероссийского выпускного вечера. "Алые паруса" - это фантастические пиротехнические этюды под грандиозную музыку. "Алые паруса" проходили еще в Ленинграде с 1969 года по 1979-й. Красивую традицию возродили 15 лет назад. Из карантинных соображений берега Невы в этот раз пустовали. Действо происходило в водах Финского залива. Для безопасности праздника там ограничили выход судов, перекрыли вантовый мост и ближайшие набережные.



