Алжир отмечает День революции

Алжир сегодня отмечает День революции. Народ страны добился независимости в 1962-м. Этому предшествовали годы национально-освободительной войны против французских колонизаторов. С национальным праздником президента Алжира Абдельмаджида Теббуна поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил многолетние отношения дружбы и доверия между странами и выразил надежду на активизацию политического диалога и расширение торгово-экономических связей.