Алжир отмечает День Революции

Алжир сегодня отмечает День Революции. 65 лет назад началась вооруженная борьба алжирского народа против французских колонизаторов, в результате которой государство стало независимым. С национальным праздником руководителя Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадера Бенсалеха и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.