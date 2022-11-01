Алжир отмечает День революции

Алжир сегодня отмечает национальный праздник. В результате национально-освободительной войны, которая началась 1 ноября 1954 года, страна добилась независимости.



С Днем революции президента Алжира поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил эффективное сотрудничество и взаимную поддержку на международной арене, а также выразил готовность Минска к значительной активизации диалога.



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