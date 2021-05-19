Amazon может купить старейшую американскую киностудию Metro-Goldwyn-Mayer

Корпорация Amazon может купить культовую американскую киностудию Metro-Goldwyn-Mayer. По мнению экспертов, сумма сделки может составить от 5 до 10 млрд долларов. За эти деньги потенциальный покупатель получит не только съемочную инфраструктуру, но и права на библиотеку, состоящую более чем из 10 тысяч фильмов и сериалов, в том числе - на франшизы о Джеймсе Бонде, Рокки и даже Хоббите. Отметим, киностудия Metro-Goldwyn-Mayer не в первый раз попадает в сложное финансовое положение. В 2010-м ее руководство даже подавало на банкротство, однако кризиса тогда удалось избежать.