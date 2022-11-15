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Amazon планирует уволить 10 тысяч сотрудников

Экономический кризис не обошел стороной и корпоративных гигантов. Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос, планирует уволить 10 тысяч сотрудников и призывает американцев готовиться к худшему, сообщает газета The New York Times. По мнению бизнесмена, экономика США сейчас не в лучшем состоянии. И если рецессия еще не началась, то очень скоро начнется. Также Безос посоветовал американцам запасаться наличкой.

Фото:pixabay.com

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