Amazon планирует уволить 10 тысяч сотрудников

Экономический кризис не обошел стороной и корпоративных гигантов. Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос, планирует уволить 10 тысяч сотрудников и призывает американцев готовиться к худшему, сообщает газета The New York Times. По мнению бизнесмена, экономика США сейчас не в лучшем состоянии. И если рецессия еще не началась, то очень скоро начнется. Также Безос посоветовал американцам запасаться наличкой.