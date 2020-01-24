Amazon признан самым дорогим брендом мира

Американский онлайн-ретейлер Amazon третий год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих брендов мира. В этом году стоимость этого бренда превысила рекордные 220 млрд долларов. Таким образом за год компания нарастила капитал на 17,5 %. Google поднялась с третьего на второе место. Стоимость бренда выросла почти на 12 % - до 160 млрд долларов. На третьем месте Apple. Стоимость бренда американской компании оценили в 140,5 млрд долларов, компания за год потеряла 8,5 %.

В топ-10 самых ценных брендов также попали Microsoft, Samsung , ICBC Bank, Facebook, Walmart, Ping An и Huawei.



