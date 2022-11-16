Amazon сократит 10 тыс. сотрудников

Amazon захотела сократить десять тысяч сотрудников. Увольнения начнутся уже на этой неделе. Они коснутся в первую очередь технического отдела, а также отделов кадров и продаж. В общей сложности будут уволены около трех процентов сотрудников.



Подобная мера станет крупнейшим сокращением рабочих мест в истории компании. При этом источники уточняют, что увольнения, скорее всего, будут происходить поэтапно.