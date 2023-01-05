Amazon сократит больше сотрудников, чем планировалось

Amazon сократит более 18 тыс. сотрудников вместо заявленных ранее 10 тыс. Об этом сообщило руководство компании. Пояснив, что такое решение было принято в рамках планирования на 2023 год на фоне "неопределенности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в последние два года". В основном увольнения коснутся сотрудников из отделов продаж и найма персонала.