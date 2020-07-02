Amazon возглавила топ-100 как самый дорогой бренд мира

Компания Amazon сохранила лидерство как самый дорогой бренд в мире, увеличив свою стоимость почти на треть по сравнению с прошлым годом - почти до 416 млрд долларов. В ежегодный рейтинг составители списка включают 100 самых именитых и дорогих компаний-брендов на основе их рыночной капитализации. В исследовании принимает участие почти 4 млн человек по всему миру.

