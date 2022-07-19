American Thinker: Байден проигрывает битву за Украину

Байден проигрывает битву за Украину. К такому выводу в материале журнала American Thinker пришел бывший советник министра обороны США. Дуглас Макгрегор отметил: "Любимая лошадь Байдена - НАТО - на последнем издыхании. Единственное, что падает быстрее его рейтингов, это экономика США и Европы".

Турция же в очередной раз пригрозила затормозить присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу "в случае невыполнения требований" Анкары. "Стокгольм не показывает должной реакции", - заявил президент страны Эрдоган. Напомним, Альянс не может расшириться без согласия всех членов. Также стало известно, что Австрия не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО. Об этом заявил канцлер страны Карл Нехаммер.